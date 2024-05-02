Российские войска убили человека в Харьковской области и двоих в Донецкой

Стало известно, что российская армия 2 мая обстрелами убила человека в Харьковской области и двоих в Донецкой области - среди них ребенок, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"По данным следствия, 2 мая около 19:00 оккупанты обстреляли с. Новоосиново Куриловской ТГ. Погиб 66-летний мужчина.

В селе повреждены частные домовладения и хозяйственные постройки".

Также вечером стало известно о двух погибших и двух раненых людях в селе Мемрик Новогродовской общины на Донбассе.

"Среди погибших 12-летний ребенок. Двое раненых доставлены в больницу.

Сегодня вечером россияне обстреляли Мемрик из "Градов", по предварительной информации, повреждены 7 частных домов".