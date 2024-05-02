Російські війська вбили людину в Харківській області та двох у Донецькій

Стало відомо, що російська армія 2 травня обстрілами вбила людинауна Харківщині та двох на Донеччині – серед них дитина, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Харківська обласна прокуратура, голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За даними слідства, 2 травня близько 19:00 окупанти обстріляли с. Новоосинове Курилівської ТГ. Загинув 66-річний чоловік.

У селі пошкоджено приватні домоволодіння та господарчі споруди".

Також ввечері стало відомо про двох загиблих та двох поранених людей в селі Мемрик Новогродівської громади на Донеччили.

"Серед загиблих 12-річна дитина. Двоє поранених доставлені до лікарні.

Сьогодні ввечері росіяни обстріляли Мемрик із "Градів", за попередньою інформацією, пошкоджено 7 приватних будинків".