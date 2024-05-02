ГУР: Россия может готовить наступление на две области Украины

Заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий предполагает, что Россия готовится к наступлению на Харьковскую и Сумскую области в конце мая или начале июня. По его словам, у россиян нет достаточно сил, чтобы захватить Харьков или Сумы, однако возможна "операция для входа и выхода", сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит интервью Скибицкого изданию The Economist.

По его словам, время начала наступления зависит от прочности украинской обороны на Донбассе, но предполагает, что основной толчок России начнется "в конце мая или начале июня".

Скибицкий говорит, что Россия имеет в общей сложности 514 000 сухопутных войск, задействованных в украинской операции, что превышает оценку в 470 000, приведенную в прошлом месяце главнокомандующим НАТО генералом Кристофером Каволи.

По словам заместителя главы ГУР, российская северная группировка, базирующаяся на границе с Харьковом, в настоящее время насчитывает 35 000 военнослужащих, но оккупанты намерены увеличить ее до 50 000-70 000 военных. Россия также "генерирует дивизию резервов" (т.е. от 15 000 до 20 000 человек) в центральной части России, которую она может добавить к основным усилиям.

Скибицкий считает, что этого недостаточно для операции по захвату большого города, но может быть достаточно для меньшей задачи.

"Быстрая операция для входа и выхода - возможно. Но операция по взятию Харькова или даже города Сумы - это другой порядок. Россияне это знают. И мы это знаем", - сказал он.

Угроза для Харькова и Сум

В сегодняшнем докладе президенту Владимиру Зеленскому главнокомандующий ВСУ Александр Сырский говорил о "защите границы с Россией и нашими громадами в нескольких областях".

"Мы видим риски, будем уничтожать оккупанта при любых условиях", - сказал Зеленский.

Сегодня же глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх заявил, что угрозы наступления россиян на Сумскую область нет, но оккупанты могут применять свои диверсионно-разведывательные группы.

Командующий Нацгвардией считает, что россияне не смогут оккупировать Харьков. Он подчеркнул, что для этого им понадобится несколько лет.

В Институте изучения войны предположили, что российские войска возможно пытаются использовать угрозу наступления на Харьков, чтобы растянуть украинские силы на более широкую линию фронта на востоке Украины перед началом своего летнего наступления.