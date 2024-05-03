Война между Украиной и РФ может закончиться только договором – ГУР

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что не видит способа для Украины выиграть войну только на поле боя. Он считает, что такие войны могут закончиться только договорами.﻿﻿ Об этом Скибицкий сказал в интервью The Economist, сообщает Украинская правда.

По его словам, даже если бы Украина смогла оттеснить российские войска к границам, а это все более отдаленная перспектива, это не закончило бы войну.

Скибицкий отметил, что сейчас обе стороны пытаются занять "выгодную позицию" перед потенциальными переговорами. Но содержательные переговоры могут начаться не раньше второй половины 2025 года, считает он.

К тому времени Россия столкнется с серьезными "встречными ветрами". Российские военные производственные мощности расширились, но достигнут плато в начале 2026 года из-за нехватки материалов и инженеров.

Обе стороны могут в конце концов столкнуться с нехваткой оружия. Но если ничего не изменится в других аспектах, оружие закончится в Украине первым.

Скибицкий говорит, что самым большим неизвестным фактором войны является Европа. Если соседи Украины не найдут способа дальнейшего увеличения оборонного производства, чтобы помочь Украине, они тоже в конце концов окажутся под прицелом России.

Он преуменьшает значение статьи 5, касающейся коллективной обороны НАТО и даже присутствия войск НАТО в странах, граничащих с Украиной. Эта статья, по его мнению, может оказаться малозначимой на практике.

"Россияне захватят Прибалтику за семь дней. Время реакции НАТО - десять дней" , – считает Скибицкий.

Он также отметил, что храбрость и жертвенность Украины дали Европе многолетнюю фору, устранив непосредственную угрозу некогда страшных российских воздушно-десантных войск и морской пехоты как минимум на десятилетие.