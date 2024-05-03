ГУР: Захват россиянами Часового Яра – это лишь вопрос времени

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью изданию The Economist сказал, что высотный опорный пункт в городе Часов Яр является для нас предметом беспокойства, ведь его потеря открывает путь на последние крупные города Донецкой области, а его захват, это лишь вопрос времени, сообщает Украинская правда.

По словам Скибицкого, вероятно, оккупация Часового Яра, это лишь вопрос времени, когда этот город упадет так же, как Авдеевка, которую россияне разбомбили до основания в феврале.

"Конечно, не сегодня-завтра, но все зависит от наших резервов и запасов" , – объясняет представитель ГУР.

Он прогнозирует, что Россия прежде всего идет по своему плану "освобождения" всех восточных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Эта задача неизменна с 2022 года.

Скибицкий говорит, что Россия получила приказ "взять что-то" до помпезного празднования Дня победы в Москве 9 мая, или, если это не удастся, до визита главы России Владимира Путина в Пекин на неделю позже. Скорость и успешность продвижения будут определять, когда и где россияне нанесут следующий удар.

Он подчеркнул, что наша проблема очень проста, у нас нет оружия:

"Они всегда знали, что апрель и май будут для нас тяжелыми".

The Economist пишет, что Россия уже получила тактический успех на юго-западе в селе Очеретино, где была провалена недавняя ротация украинских войск. Российским войскам удалось прорвать первую линию обороны и создать важный плацдарм площадью 25 квадратных километров. Украина находится на определенном пути к стабилизации ситуации, в то время как Россия бросает "все", что имеет, чтобы достичь большего успеха.

По словам Скибицкого, российская армия уже не является такой высокомерной организацией, какой она была в 2022 году, и сейчас действует как "единый организм, с четким планом и под единым командованием".