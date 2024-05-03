Байден планирует уменьшить внимание к Украине в предвыборной кампании – СМИ

Президент США Джо Байден в предвыборной риторике не будет акцентировать на вопросе поддержки Украины.﻿﻿ Об этом пишет Politico со ссылкой на информаторов, сообщает Украинская правда.

После того, как Байден одержал огромную внешнеполитическую победу, подписав закон, который предусматривал выделение Украине $60 миллиардов, его команда планирует уменьшить внимание общественности к участию Америки в войне в Украине.

Политики намерены обращаться к электорату, озабоченному экономическими проблемами.

Издание отмечает, что дело демократии будет оставаться центральным компонентом предвыборной кампании Байдена - как объединяющая нить для обсуждения всего, от Украины и Дональда Трампа до абортов, безопасности оружия и образования.

Белый дом и помощники в предвыборной кампании заявили, что не предусматривают непрерывного пиара, направленного на усиление поддержки войны в Украине в ближайшие месяцы.

Высокопоставленный чиновник администрации Байдена заявил, что, "теперь, когда Конгресс принял дополнительный закон, это, естественно, не является таким актуальным вопросом".

И все же, демократы и преданные трансатлантисты, которые соглашаются с мнением Байдена, по большей части считают, что важнейшим элементом дальнейшей поддержки Украины и НАТО со стороны США является то, что президент останется на второй срок. Поэтому для них есть смысл акцентировать внимание на других вопросах, которые больше беспокоят американских избирателей.