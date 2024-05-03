Байден планирует уменьшить внимание к Украине в предвыборной кампании – СМИ
Президент США Джо Байден в предвыборной риторике не будет акцентировать на вопросе поддержки Украины. Об этом пишет Politico со ссылкой на информаторов, сообщает Украинская правда.
После того, как Байден одержал огромную внешнеполитическую победу, подписав закон, который предусматривал выделение Украине $60 миллиардов, его команда планирует уменьшить внимание общественности к участию Америки в войне в Украине.
Политики намерены обращаться к электорату, озабоченному экономическими проблемами.
Издание отмечает, что дело демократии будет оставаться центральным компонентом предвыборной кампании Байдена - как объединяющая нить для обсуждения всего, от Украины и Дональда Трампа до абортов, безопасности оружия и образования.
Белый дом и помощники в предвыборной кампании заявили, что не предусматривают непрерывного пиара, направленного на усиление поддержки войны в Украине в ближайшие месяцы.
Высокопоставленный чиновник администрации Байдена заявил, что, "теперь, когда Конгресс принял дополнительный закон, это, естественно, не является таким актуальным вопросом".
И все же, демократы и преданные трансатлантисты, которые соглашаются с мнением Байдена, по большей части считают, что важнейшим элементом дальнейшей поддержки Украины и НАТО со стороны США является то, что президент останется на второй срок. Поэтому для них есть смысл акцентировать внимание на других вопросах, которые больше беспокоят американских избирателей.