ISW: Путин хочет наказать Шойгу за недостижение военных целей РФ

Глава России Владимир Путин 2 мая встретился с губернатором Тульской области, аффилированным с "ЧВК Вагнера", Алексеем Дюминым. Это указывает на то, что Путин, возможно, стремится уменьшить власть министра обороны России Сергея Шойгу, уравновесить его с конкурентами и наказать за неспособность достичь военных целей Кремля. ﻿﻿ Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

Дюмин, в частности, проинформировал Путина о вкладе Тульской области в полномасштабное вторжение России в Украину в президентской резиденции в Ново-Огарево Московской области.

Дюмин сосредоточился на трех темах: поддержка и обеспечение жильем участников боевых действий в Украине, совершенствование российской оборонно-промышленной базы и улучшение медицинской системы в Тульской области.

Отчет Дюмина выглядел, как попытка завоевать расположение Путина после того, как он потерял его во время мятежа главаря "ЧВК Вагнера" Евгения Пригожина в конце июня 2023 года.

Дюмин неоднократно становился на сторону Пригожина в 2022 и 2023 годах, надеясь заменить самого министра обороны России Сергея Шойгу.

Путин, вероятно, намеренно обнародовал свою встречу с Дюминым после громкого ареста заместителя министра обороны России Тимура Иванова 24 апреля и перед президентской инаугурацией 7 мая, чтобы наказать возглавляемое Шойгу Минобороны за неспособность достичь военных целей Кремля.

Встреча Путина и Дюмина вызвала значительное количество дискуссий в российском информационном пространстве: многочисленные блогеры и политические комментаторы отмечали, что встреча состоялась в период между арестом Иванова и ожидаемыми перестановками в правительстве после инаугурации.

Российские инсайдерские источники предполагали, что Кремль может назначить Дюмина на новую роль, связанную с российским ОПК.

Российские инсайдерские источники также интерпретировали заявление Шойгу от 1 мая о том, что России необходимо увеличить количество и качество вооружения и военной техники для "поддержания необходимого темпа наступления" во время совещания в Объединенном штабе "Специальной военной операции" в ночь на 1 мая, как прямую атаку на определенных российских политических деятелей.

Российский инсайдерский источник также утверждал 1 мая, что Шойгу подверг резкой критике Мантурова, "Ростех" и заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева в ответ на арест Иванова.

Сообщалось, что Шойгу имел особенно близкие отношения с Ивановым, и что арест Иванова вместе с внезапным возвращением на передний план Дюмина может свидетельствовать о том, что Кремль недоволен работой Шойгу. Один из российских источников, однако, оценил, что отставка Шойгу в 2024 году маловероятна.

Встреча Путина и Дюмина также свидетельствует о том, что Путин, вероятно, является ответственным лицом, которое принимало решение об аресте Иванова.

ISW наблюдает, что Путин регулярно ротирует чиновников и военных командиров, которые пользуются его благосклонностью, надеясь стимулировать различные фракции к достижению его целей.

Ключевые выводы ISW за 2 мая