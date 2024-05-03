Россия значительно увеличила количество своих войск в Украине – ВСУ

Численность российских войск на территории Украины значительно увеличилась с 2022 года. На временно оккупированных территориях находится от 510 000 до 513 000 российских военнослужащих. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк, в интервью The Times, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

По его словам, численность российских оккупантов может увеличиться в течение года, поскольку Россия наращивает силы для летних наступательных операций.

"Мы считаем, что россияне хотят мобилизовать еще 100 тысяч военнослужащих и что они будут использовать их для усиления своих сил, уже находящихся в Украине, в июне и июле" , - заявил он.

Павлюк заявил, что ежемесячно россияне теряют до 30 тысяч человек убитыми и ранеными