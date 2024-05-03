Минобороны обновило приказ о работе ВЛК: "ограниченно пригодных" с 4 мая не будет

Министерство обороны Украины внесло изменения в свой приказ №402, регламентирующий работу военно-врачебных комиссий (ВЛК). Этот приказ вступает в силу 4 мая – одновременно с принятым 21 марта законом "О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту", который президент Украины Владимир Зеленский подписал 2 апреля (опубликованный документ был 3 апреля), сообщает Радио Свобода.

Главной новацией документа является то, что почти полностью (за исключением четырех случаев) отменена индивидуальная оценка годности, когда ВЛК могла выбирать между формулировками "непригодный" и "ограниченно пригодный" (а также "ограниченно пригодный" или "пригодный").

Также во многих случаях формулировки "ограниченно пригодные" к службе при условиях военного положения заменили следующим: связи, оперативного обеспечения, охраны".

Человек с такой записью в военном билете может быть мобилизован, если в армии есть потребность в пополнении этих подразделений.

Мужчины в возрасте 18-60 лет, которые до этого имели статус "ограниченно годный", теперь должны снова пройти ВЛК. Это следует сделать до 4 февраля 2025 года. Медкомиссия должна будет дать только два вывода: подходящий или неподходящий. Но самая пригодность будет делиться на категории:

полностью пригоден;

пригоден к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны;

пригодный по отдельным специальностям (например, сюда относятся кандидаты на поступление в ВВН3);

пригоден для выполнения специфических задач.

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