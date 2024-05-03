Міноборони оновило наказ про роботу ВЛК: "обмежено придатних" з 4 травня не буде

Міністерство оборони України внесло зміни до свого наказу №402, який регламентує роботу військово-лікарських комісій (ВЛК). Цей наказ набирає чинності 4 травня – одночасно з ухваленим 21 березня законом "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист", який президент України Володимир Зеленський підписав 2 квітня (опублікований документ був 3 квітня), повідомляє Радіо Свобода.

Головною новацією документа є те, що майже повністю (за винятком чотирьох випадків) скасовано індивідуальну оцінку придатності, коли ВЛК могла обирати між формулюваннями "непридатний" та "обмежено придатний" (а також "обмежено придатний" чи "придатний").

Також у багатьох випадках формулювання "обмежено придатні" до служби за умов воєнного стану замінили на таке: "Придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони".

Людина з таким записом у військовому квитку може бути мобілізована, якщо у війську є потреба в поповненні саме цих підрозділів.

Чоловіки у віці 18–60 років, які до цього мали статус "обмежено придатний", тепер повинні знову пройти ВЛК. Це належить зробити до 4 лютого 2025 року. Медкомісія повинна буде дати тільки два висновки: придатний або непридатний. Але сама придатність ділитиметься на категорії:

повністю придатний;

придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони;

придатний за окремими спеціальностями (наприклад, сюди відносяться кандидати на вступ до ВВН3);

придатний для виконання специфічних завдань.

Copyright © 2024 RFE/RL, Inc. Передруковується з дозволу Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода