В Берлине крупный пожар на заводе, жителей предупредили о ядовитом облаке

Жителей Берлина предупредили о токсичном облаке дыма, которое распространяется от крупного пожара в цехе металлообрабатывающего предприятия на западе города, сообщает Европейская правда.

Пожар вспыхнул в цехе Diehl Metal Applications. Спикер пожарных Берлина сообщил в комментарии, что горят все четыре этажа здания, кое-где уже обрушились перекрытия. Пожарные работают только снаружи.

Он также сообщил, что в помещении хранились опасные химические вещества, в частности сульфатная кислота и цианид меди. Есть риск образования цианидной кислоты и ее попадания в воздух над городом вместе с дымом.

Building of German Defense-industrial company Diehl on fire in Berlin. https://t.co/0HdyQErPVT pic.twitter.com/jE56sahwM3 -- Clash Report ( @ clashreport ) May 3, 2024

Причина пожара пока неизвестна, пострадавших нет.

Жителям близлежащих районов советуют не подходить в район пожара, закрыть окна и выключить кондиционеры.

Школы в районе фабрики досрочно прекратили занятия, магазины в районе пожара тоже закрываются.