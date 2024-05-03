В Берлине крупный пожар на заводе, жителей предупредили о ядовитом облаке
Жителей Берлина предупредили о токсичном облаке дыма, которое распространяется от крупного пожара в цехе металлообрабатывающего предприятия на западе города, сообщает Европейская правда.
Пожар вспыхнул в цехе Diehl Metal Applications. Спикер пожарных Берлина сообщил в комментарии, что горят все четыре этажа здания, кое-где уже обрушились перекрытия. Пожарные работают только снаружи.
Он также сообщил, что в помещении хранились опасные химические вещества, в частности сульфатная кислота и цианид меди. Есть риск образования цианидной кислоты и ее попадания в воздух над городом вместе с дымом.
Причина пожара пока неизвестна, пострадавших нет.
Жителям близлежащих районов советуют не подходить в район пожара, закрыть окна и выключить кондиционеры.
Школы в районе фабрики досрочно прекратили занятия, магазины в районе пожара тоже закрываются.