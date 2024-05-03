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У Берліні велика пожежа на заводі, жителів попередили про отруйну хмару

У Берліні велика пожежа на заводі, жителів попередили про отруйну хмару
Фото: twitter.com/jurgen_nauditt

Мешканців Берліна попередили про токсичну хмару диму, що поширюється від великої пожежі у цеху металообробного підприємства на заході міста, повідомляє Європейська правда.

Пожежа спалахнула у цеху Diehl Metal Applications. Речник пожежників Берліна повідомив у коментарі, що палають усі чотири поверхи будівлі, подекуди вже обвалилися перекриття. Пожежники працюють лише ззовні. 

Він повідомив також, що у приміщенні зберігалися небезпечні хімічні речовини, зокрема сульфатна кислота та ціанід міді. Є ризик утворення ціанідної кислоти та її потрапляння у повітря над містом разом з димом. 

Причина пожежі наразі невідома, постраждалих немає. 

Мешканцям довколишніх районів радять не підходити у район пожежі, закрити вікна та вимкнути кондиціонери. 

Школи у районі фабрики достроково припинили заняття, магазини у районі пожежі теж закриваються.

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