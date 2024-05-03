У Берліні велика пожежа на заводі, жителів попередили про отруйну хмару

Мешканців Берліна попередили про токсичну хмару диму, що поширюється від великої пожежі у цеху металообробного підприємства на заході міста, повідомляє Європейська правда.

Пожежа спалахнула у цеху Diehl Metal Applications. Речник пожежників Берліна повідомив у коментарі, що палають усі чотири поверхи будівлі, подекуди вже обвалилися перекриття. Пожежники працюють лише ззовні.

Він повідомив також, що у приміщенні зберігалися небезпечні хімічні речовини, зокрема сульфатна кислота та ціанід міді. Є ризик утворення ціанідної кислоти та її потрапляння у повітря над містом разом з димом.

Building of German defense-industrial company Diehl on fire in Berlin. https://t.co/0HdyQErPVT pic.twitter.com/jE56sahwM3 — Clash Report (@clashreport) May 3, 2024

Причина пожежі наразі невідома, постраждалих немає.

Мешканцям довколишніх районів радять не підходити у район пожежі, закрити вікна та вимкнути кондиціонери.

Школи у районі фабрики достроково припинили заняття, магазини у районі пожежі теж закриваються.