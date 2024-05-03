В Украине второй раз за день объявили воздушную тревогу (Обновлено)

На всей территории Украины вечером 3 мая объявили воздушную тревогу из-за взлета в РФ потенциального носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал", сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные силы в соцсетях.

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область)".

Обновлено: Через 32 минуты был объявлен отбой.

Что предшествовало:

По всей территории Украины в 15.07 3 мая объявляли воздушную тревогу из-за активности российской авиации, в частности МиГ-31К. Она длилась 26 минут.