В Україні вдруге за день оголосили повітряну тривогу (Оновлено)

На всій території України ввечері 3 травня оголосили повітряну тривогу через зліт в РФ потенційного носія аеробалістичної ракети "Кинджал", повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Повітряні сили в соцмережах.

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)".

Оновлено: За 32 хвилини було оголошено відбій.

Що передувало:

По всій території України о 15.07 3 травня оголошували повітряну тривогу через активність російської авіації, зокрема МіГ-31К. Вона тривала 26 хвилин.