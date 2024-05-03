Россия несмотря на санкции импортирует тысячи компонентов для своих истребителей - отчет

Россия несмотря на санкции до сих пор импортирует для своих истребителей более 2 000 компонентов, которые изготавливают 200 компаний из 22 стран, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в отчете украинской разведки, который есть в распоряжении ЭП.

Согласно отчету, более 2 000 компонентов, которые проанализировала Независимая антикоррупционная комиссия (НАКО), были использованы в самолетах российских военно-воздушных сил: МиГ-31И, Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-34, Су-35С и Су-57.

Всего в 2023 году РФ потратила не менее 4 млрд долларов на закупку электроники для различных военных целей, в частности для обслуживания и производства своих истребителей.

В отчете говорится, что среди не менее 244 компаний из 22 стран мира большинство деталей до сих пор поступает из западных стран. Лидером в этом перечне являются США, на которые приходится 64% импортируемых компонентов. Также в перечень других стран-производителей входят Япония, Швейцария, Германия, Франция, Великобритания, Тайвань и Нидерланды.

При этом только у 13-ти китайских компаний Россия импортирует компоненты для этих истребителей. В комментариях для "Схем" авиаэксперт Богдан Долинце объясняет, что в 2024-м российские производители могут столкнуться с проблемой нехватки западных компонентов и будут активнее искать пути для их получения, потому что заменить их по всем правилам авиастроения на какие-то китайские или российские аналоги - значит создавать новый тип самолета.

Кроме того, в перечень ведущих компаний-производителей входят Texas Instruments, Murata Manufacturing, Analog Devices, Kemet, Micron, Maxim, IDT, AVX, Holt Integrated Circuits, Linear Technology, Cypress, Intel и ON Semiconductor.

Именно у этих компаний РФ импортировала деталей за 2023 год на минимум 962,6 млн долл, что на 19,7% меньше, чем в 2022 году, но на 69,69% больше, чем в 2021 году. Даже больше

В отчете также указано, что по меньшей мере 58 крупнейших российских компаний импортируют важнейшие товары в Россию через третьи страны.

Журналисты "Схем" обнаружили, что цепочки поставок западной электроники, которые ведут от производителей к российским заводам, включают посредников из Венгрии, Кипра, Турции, Китая и самой России.

Добавляется, что единственными ведущими производителями, чьи поставки в Россию сократились в прошлом году, являются Micron (34,56%) и IDT (-45,07%). Зато большое количество компонентов попадают в РФ от японской компании Murata, которая ранее заявляла, что контролирует свой экспорт.