Зеленский назвал три вопроса, которые обсудят в Швейцарии

На Глобальном саммите мира, который пройдет уже в 15-16 июня, Украина планирует сосредоточиться на трех вопросах, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Эти вопросы (которые будут обсуждать на саммите - ред.): энергетическая и ядерная безопасность, далее вопросы свободного судоходства и обмена. Это гуманитарный трек с двумя подвопросами: обмен всех на всех и возвращение детей, которые были силой депортированы в Россию", - рассказал Зеленский во время общения с курсантами Нацакадемии Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого.

По его словам, если такие треки будут поддержаны участниками саммита, то затем планируется определить ответственные за позитивные результаты по этим направлениям государства.

"Если все страны поддержат эти первые 3 вопроса, то дальше будут подробные наработки и их решения в посредничестве со странами с российской стороной", - добавил президент.

Саммит мира

Напомним, Украина и Швейцария в июне организовывают саммит мира, на который пригласили уже более 150 государств со всех континентов.

Это будет первая встреча на уровне лидеров, на которой будет обсуждаться украинская формула мира.