Мобилизация в Украине: к чему готовиться военнообязанным в мае

Новый закон, который в том числе касается вопросов мобилизации, вступает в силу сегодня, 4 мая 2024 года. При этом некоторые нововведения уже действуют с апреля, а 18 мая вступит в силу еще целый ряд правил, сообщает РБК-Украина.

При подготовке материала использовались тексты законов 3621-IX, 3127-IX, 3549-IX, 3633-IX (большой закон о мобилизации), законопроектов 10379 (о штрафах для уклонистов) и 11079-1 (о мобилизации осужденных), заявления директора департамента здравоохранения Минобороны Оксаны Сухоруковой, Генерального штаба ВСУ.

Без статуса "ограниченно пригодный". Что еще меняется с 4 мая

С сегодняшнего дня, согласно закону 3621-IX, отменяется статус "ограниченно пригодных". Тем военнообязанным, которым он был установлен ранее, до конца года (в течение 9 месяцев) необходимо пройти повторный медицинский осмотр.

Параллельно готовились изменения в приказ №402 Министерства обороны о военно-врачебных комиссиях. Как заявила директор департамента здравоохранения Минобороны Оксана Сухорукова, будут описаны критерии, по которым устанавливается, пригоден или нет человек к военной службе.

Таким образом, фактически будет пять статусов: непригодный и четыре категории пригодных. Категории пригодных будут разделены на:

пригодные (полностью)

пригодные к службе в военных вузах, ТЦК, частях обеспечения, учреждениях, организациях (но непригодные к службе в штурмовых войсках, морской пехоте, Силах спецопераций, подразделениях спецназа и т.п.)

пригодные по отдельным специальностям (например, кандидаты на вступление в военный вуз)

пригодные для выполнения специфических задач

Обновленные критерии будут содержать несколько тысяч диагнозов. И по каждой группе заболеваний в зависимости от степени будут делить военнообязанных на пригодных/непригодных.

"Например, если у человека язва была в анамнезе и остался только рубец - пригоден. А если язва была усложненная, было проведено оперативное вмешательство с удалением значительной части желудка, то человек непригоден" , - объясняла Сухорукова.

Обновленный приказ вступает в силу 18 мая, как и большой закон о мобилизации. Согласно нему, пригодными к службе признаются военнобязанные с бессимптомным ВИЧ, медленно прогрессирующими болезнями крови, гипертонией I стадии и так далее.

К тыловой службе пригодными будут украинцы с клинически вылеченным туберкулезом, хроническими гепатитами (с умеренными нарушениями функций, доброкачественными новообразованиями и др. С полным списком можно ознакомиться по ссылке﻿.

Отметим, с 18 мая "ограниченно пригодные" тоже должны в течение 60 дней обновить данные в ТЦК. Соответственно, их направят на повторную комиссию.

Кроме того, закон 3621-IX гарантирует военным отпуск на 14 дней при рождении ребенка, а также освобождение от службы, если ребенок заболел и требуется уход. Также военнослужащие смогут до 12 месяцев находиться на лечении за границей без необходимости проходить ВВК каждые четыре месяца.

А еще на уровне закона закрепляется выплата 15 млн гривен за погибшего военного.

Какие нормы работают с апреля

Мобилизация с 25 лет

В апреле вступил в силу закон 3127-IX, который снижает призывной возраст. Раньше мобилизовать могли только украинцев старше 27 лет, а тех, кто младше, брали на контракт. Теперь мобилизации подлежат парни старше 25 лет, пригодные по состоянию здоровья. Их переводят с учета призывников на учет военнообязанных.

Как объясняли в Генштабе ВСУ, с первой половины апреля военкоматы начали выдавать повестки тем, кто достиг 25-летия.

"Для уточнения учетных данных, прохождения медицинского осмотра и оформления соответствующих военно-учетных документов" , - говорилось в сообщении.

Для уточнения данных при себе нужно иметь паспорт, ИНН, военно-учетный билет, медицинские документы и так далее. А при наличии оснований для отсрочки - вывод врачебной комиссии, полная история болезни или другие подтверждающие документы.

Цифровизация армии: "Оберег" и электронный кабинет

Работа реестра военнообязанных "Оберег" и электронного кабинета предусмотрена законом №3549-IX. Е-кабинет дает возможность уточнить учетные данные в ТЦК дистанционно, не посещая военкомат.

"Мы полагаем, что это будет такой сервисный подход" , - говорила замминистра обороны Екатерина Черногоренко.

Регистрация е-кабинета - исключительно добровольная. Через него не будут рассылать электронные повестки, а работать он будет через отдельное приложение, которое позже можно будет скачать с AppStore (iOS) и Google Play (Android).

Электронный кабинет запустят уже 18 мая.

Также улучшается взаимодействие государственных реестров с "Оберегом". Это позволит собрать больше данных о военнообязанных и исключить выдачу ошибочных повесток. В данный реестр вносится информация об украинцах в возрасте 18-60 лет (призывников, военнообязанных и резервистов):

ФИО, дата и место рождения, пол, гражданство

место проживания

семейное положение

образование, профессия и место работы

состояние здоровья и так далее

Ожидается, что на базе "Оберега" запустят электронное бронирование и выдачу электронных военных билетов. А еще закон упрощает предоставление статуса УБД (участника боевых действий). Его можно оформить онлайн, а воинские части обязаны формировать справки об участии в боевых действиях в течение 5 дней после того, как военный выполнил боевой приказ.

Система формирует выписку и электронный идентификатор (QR-код, штрих-код, цифровой код). Само удостоверение по желанию может быть электронным и бумажным. Отдельно планируется запуск приложения "Армия+" с целой экосистемой сервисов, первым из которых будет УБД онлайн.

Закон о мобилизации: главные правила с 18 мая

Большой закон о мобилизации (№3633-IX) вступит в силу ровно через две недели. Отметим, при его подготовке предлагалось прописать демобилизацию после 36 месяцев службы и ротацию. По просьбе военного руководства эти нормы убрали, их должны урегулировать отдельным законом в течение 2024 года.

Без повестки в ТЦК и военный билет всегда при себе

До 17 июля 2024 года все военнообязанные должны актуализировать учетные данные. Сделать это можно, посетив военкомат, обратившись через Центр предоставления админуслуг или через е-кабинет. При обновлении данных необходимо указать все сведения, вплоть до номера телефона и адреса электронной почты.

Кроме того, все мужчины в возрасте 18-60 лет должны иметь при себе военный билет или временное удостоверение военнообязанного. Их нужно будет предъявлять по требованию представителей ТЦК, а также при выезде за границу.

Базовая и общевойсковая подготовка

Срочная служба официально будет отменена. Вместо нее вводится базовая для украинцев в возрасте 18-25 лет. Они смогут выбрать год и период службы, пока им не исполнится 24 года.

Срок - до пяти месяцев в мирное время и до трех в военное. В военное время: не менее одного месяца базовой подготовки и до двух - профессиональной.

Базовая общевойсковая подготовка вводится с 2025 года в вузах всех форм собственности как отдельная дисциплина обязательная для парней и по желанию для девушек. После нее присваивается военно-учетная специальность, а военнообязанный становится на учет.

Что ждет уклонистов

Расширяются полномочия ТЦК. По обращению руководителя полиция будет проводить административное задержание тех, кто не пришел по повестке. Сейчас она может задерживать людей на три часа и только тех, на кого составили протокол в военкомате.

Если полиция не сможет разыскать военнообязанного, на адрес его регистрации направляется требование заказным письмом. Если человек отказывается от получения, невозможно вручить письмо или требование сознательно игнорируется, запускается процедура ограничений.

Если уклонист в течение 10 дней не явится в ТЦК, то военкомат обратится в суд с просьбой приостановить действие водительских прав. Но суд может отказать, если приостановка права на управление автомобилем лишает лицо средств к существованию или авто используется для перевозки инвалида.

Бонусы для военных и мотивационный пакет

Мобилизованным будут компенсировать 50% первого взноса по ипотеке. А также выплачивать по 100 тысяч гривен после первого и второго года службы. Основной ежегодный отпуск - частями в течение года (главная непрерывная часть не менее 15 дней).

Кроме того, жен и мужей военных освободят от процентов по кредитам, уплаты штрафов и пеней (кроме кредитов на авто и жилье). Контрактникам обещают в течение трех месяцев выдавать сертификат на 150 тысяч гривен для покупки авто.

За уничтоженную или трофейную технику устанавливается вознаграждение в размере от 11,5 до 870 тысяч гривен. Мобилизованные добровольно получат два месяца "отсрочки" перед отправкой в учебные центры, чтобы завершить свои дела "на гражданке".

Отсрочка от мобилизации

Отсрочка дается забронированным, лицам с инвалидностью, временно непригодным, многодетным отцам, (кроме должников по алиментам), отцам-одиночкам и так далее.

Мобилизации не подлежат студенты на дневной или дуальной форме обучения. Необходимое условие - уровень образования, выше ранее полученного. Докторанты и аспиранты, в том числе контрактники, тоже имеют право на отсрочку.

Также мобилизации не подлежат те, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести, выполняя задачи в АТО или во время полномасштабной агрессии РФ. Или посмертно получили звание Героя Украины за героизм во время Революции достоинства.

Правила бронирования

Должность госслужащего больше не будет гарантировать бронь от мобилизации. Гарантированно ее получат топ-чиновники категории "А", главы областных и районных советов, сельские поселковые и городские головы.

Чиновники категории "Б" и органов местного самоуправления - не более 50% от числа военнообязанных. А с 2025 года на работу на государственной службе можно будет устроиться только после базовой военной подготовки (если человек признан пригодным).

Бронь остается за работниками органов государственной власти, других госорганов (в том числе НАБУ, Национальной полиции, прокуратуры, ГСЧС и других), предприятий и организаций, критически важных для Вооруженных сил Украины, экономики и жизнедеятельности населения.

Отметим, на ближайшее время премьер-министр Денис Шмыгаль также анонсировал "справедливое постановление" о бронировании.

Будут ли мобилизовать женщин

Закон не содержит изменений, которые касаются призыва женщин на службу. Мобилизации подлежат только медики и то на исключительно на добровольной основе. Отметим, еще с осени 2023 года представители некоторых медицинских и фармацевтических профессий должны были встать на воинский учет.

Действующие правила содержат и перечень ограничений, из-за которых даже по желанию украинки не смогут присоединиться к войску.

Штрафы для уклонистов и мобилизация осужденных: к чему еще готовиться

В апреле первое чтение прошел законопроект 10379, который предлагает существенно поднять штрафы за уклонение от мобилизации. Сейчас за нарушение правил воинского учета грозит штраф от 850 до 17000 гривен, но в военное время их могут поднять до уровня 3400 - 5100 гривен.

За отказ от повестки или неявку в военкомат сейчас штрафуют на 3400 - 8500 гривен. Предлагается ввести такую градацию:

в мирное время - от 5 100 до 8 500 гривен (граждане), от 17 000 до 34 000 гривен (должностные и юридические лица)

(граждане), от 17 000 до 34 000 гривен (должностные и юридические лица) в военное время - от 17 000 до 25 500 гривен и от 34 000 до 59 000 гривен соответственно

Также в первом чтении принят законопроект 11079-1 о мобилизации осужденных. Речь идет о добровольной мобилизации и только тех, кто отвечает требованиям для службы в отдельных специализированных подразделениях и воинских частях.

Желающий должен будет подать заявление и пройти медосмотр в тюрьме, данные передадут в ТЦК и воинские части смогут рассматривать возможность принять его на службу. После решения ТЦК заключенного ждет военно-врачебная комиссия, и если все хорошо, то заявление поступает в суд, который условно-досрочно освобождает его.

Командиры воинских частей обязаны осуществлять административный надзор. К Вооруженным силам не смогут присоединиться осужденные за преступления против нацбезопасности Украины, убийство двух или более лиц, а также за сексуальное насилие и смертельное пьяное ДТП.

Если такой мобилизованный будет уклоняться от службы, ему грозит срок от 5 до 10 лет. Оба законопроекта еще должны пройти второе чтение. Ожидается, что это произойдет в следующие пленарные недели.