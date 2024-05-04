Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Идея Банк сообщил о прекращении работы приложения O.Bank

C 30 мая 2024 года старая версия мобильного приложения O.Bank (мобильный банк от Идея Банка) прекратит свою работу.

Для того, чтобы иметь возможность пользоваться интернет-банкингом, клиентам необходимо будет загрузить мобильное приложение O.Bank 2.0 и пройти повторную регистрацию.

Как утверждают разработчики, в новом приложении добавились следующие функции:

1) добавление платежных карт в цифровые кошельки Apple Pay и Google Pay для бесконтактных платежей;

2) формирование графика погашения кредитных обязательств для удобного планирования расходов;

3) упрощенная регистрация через BankID Национального банка Украины.

2. Банк Власний рахунок запустил депозиты в гривне

В мобильном приложении БВР (Банк Власний Рахунок) появилась возможность открыть срочные депозиты в гривне сроком на 1,3,6 и 12 месяцев. Процентные ставки:

1 месяц – 7% годовых;

3 месяца – 13,5% годовых;

6 и 12 месяцев – 14,5% годовых.

Минимальная сумма вклада – 1000 гривен.

Пополнение возможно для депозитов сроком на 6 и 12 месяцев, при этом сумма пополнения не может превышать начальную сумму вклада.

Пролонгация и капитализация – возможны. При этом пролонгацию можно отключить только один раз.

3. Банки продолжают менять процентные ставки по депозитам

На прошедшей неделе всего два банка отметились изменением процентных ставок по депозитным вкладам в национальной валюте. Причем ставки как снижали, так и повышали, оптимизируя свой депозитный портфель.

Агропросперис Банк повысил процентную ставку по депозитам в гривне на 3 месяца сразу на 3%, с 15 до 18% годовых.

Юнекс Банк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6,9 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 15 до 14% годовых;

на 6 и 9 месяцев – с 15,50 до 14,50% годовых;

на 12 месяцев – с 15,50 до 14,75% годовых.

4. Банки меняют тарифы по картам

С 3 мая 2024 года Monobank ввел комиссию за перевод собственных средств с карт Monobank на счета небанковских компаний с использованием реквизитов IBAN через систему электронных платежей (СЭП) НБУ. Размер комиссии – 0,9%, т.е. такой же, как и при переводе с карты на карту (P2P) небанковской организации.

С 17 мая 2024 года Укрсиббанк устанавливает ограничение количества карт для заказа, изменяет тарификацию дополнительных карт. Также клиенты, которые обслуживаются в тарифном плане «єВідновлення», смогут открыть максимум 10 счетов.

С 1 июня 2024 года Агропросперис Банк вводит комиссию на покупку ОВГЗ за счет кредитного лимита в размере 4%.

5. Акция от Приватбанка и сети АЗС WOG

Только 3 дня – с 3 по 5 мая 2024 года – при заправке на АЗС WOG от 20 литров и расчетов картой Visa «Универсальная» или премиальной от Приватбанка можно получить скидку:

- 6,5 грн – на бензин или дизтопливо;

- 3,5 грн – на газ.

Скидка не суммируется с программой лояльности Pride.