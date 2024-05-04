Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Ідея Банк повідомив про припинення роботи програми O.Bank

З 30 травня 2024 року стара версія мобільного додатка O.Bank (мобільний банк від Ідея Банку) припинить свою роботу.

Для того щоб мати можливість користуватися інтернет-банкінгом, клієнтам необхідно буде завантажити мобільний додаток O.Bank 2.0 і пройти повторну реєстрацію.

Як стверджують розробники, у новому додатку додалися такі функції:

1) додавання платіжних карток у цифрові гаманці Apple Pay та Google Pay для безконтактних платежів;

2) формування графіка погашення кредитних зобов'язань для зручного планування витрат;

3) спрощена реєстрація через BankID Національного банку України.

2. Банк Власний рахунок запустив депозити у гривні

У мобільному додатку БВР (Банк Власний Рахунок) з'явилася можливість відкрити термінові депозити у гривні терміном на 1,3,6 та 12 місяців. Процентні ставки:

1 місяць – 7% річних;

3 місяці – 13,5% річних;

6 та 12 місяців – 14,5% річних.

Мінімальна сума вкладу – 1000 грн.

Поповнення можливе для депозитів строком на 6 та 12 місяців, при цьому сума поповнення не може перевищувати початкову суму вкладу.

Пролонгація та капіталізація – можливі. При цьому пролонгацію можна вимкнути лише один раз.

3. Банки продовжують змінювати відсоткові ставки за депозитами

Минулого тижня лише два банки відзначилися зміною відсоткових ставок за депозитними вкладами у національній валюті. Причому ставки як знижували, так і підвищували оптимізуючи свій депозитний портфель.

Агропросперіс Банк підвищив відсоткову ставку за депозитами у гривні на 3 місяці одразу на 3%, з 15 до 18% річних.

Юнекс Банк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6,9 та 12 місяців:

на 3 місяці – з 15 до 14% річних;

на 6 та 9 місяців – з 15,50 до 14,50% річних;

на 12 місяців - з 15,50 до 14,75% річних.

4. Банки змінюють тарифи за картками

З 3 травня 2024 року Monobank запровадив комісію за переказ власних коштів з карток Monobank на рахунки небанківських компаній з використанням реквізитів IBAN через систему електронних платежів (СЕП) НБУ. Обсяг комісії – 0,9%, тобто. так само, як і при переведенні з картки на картку (P2P) небанківської організації.

З 17 травня 2024 року Укрсиббанк встановлює обмеження кількості карток для замовлення, змінює тарифікацію додаткових карток. Також клієнти, які обслуговуються у тарифному плані «Відновлення», зможуть відкрити максимум 10 рахунків.

З 1 червня 2024 року Агропросперіс Банк запроваджує комісію на купівлю ОВДП за рахунок кредитного ліміту у розмірі 4%.

5. Акція від Приватбанку та мережі АЗС WOG

Лише 3 дні – з 3 по 5 травня 2024 року – при заправці на АЗС WOG від 20 літрів та розрахунків карткою Visa «Універсальна» або преміальною від Приватбанку можна отримати знижку:

- 6,5 грн – на бензин чи дизпаливо;

- 3,5 грн – на газ.

Знижка не підсумовується з програмою лояльності Pride.