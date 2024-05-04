ГСЧС: В Харькове до сих пор тушат пожары после налета "Шахедов"
По состоянию на утро 4 мая до сих пор продолжается ликвидация последствий массированной атаки ударных беспилотников России по Харькову, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают в ГСЧС.
По данным ведомства, из-за ночной массированной атаки ударными беспилотниками по Харькову произошли 3 пожара по разным адресам.
Самый большой пожар возник в складских помещениях с общей площадью около 3 тысяч квадратных метров.
Напомним:
В ночь на субботу в Харькове было зафиксировано два попадания российских "Шахедов". Пострадали четыре человека, среди них ребенок.
Командующий Воздушных сил Николай Олещук отметил, что в ночь на субботу противовоздушная оборона уничтожила 13 ударных беспилотников "Шахед" - все, что запускал враг.