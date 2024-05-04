ДСНС: У Харкові досі гасять пожежі після нальоту "Шахедів"
Станом на ранок 4 травня досі триває ліквідація наслідків масованої атаки ударних безпілотників Росії по Харкову, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють у ДСНС.
За даними відомства, через нічну масовану атаку ударними безпілотниками по Харкову сталися 3 пожежі за різними адресами.
Найбільша пожежа виникла у складських приміщеннях із загальною площею близько 3 тисяч квадратних метрів.
Нагадаємо:
У ніч на суботу у Харкові було зафіксовано два влучання російських "Шахедів". Постраждали четверо людей, серед них дитина.
Командувач Повітряних сил Микола Олещук наголосив, що у ніч на суботу протиповітряна оборона знищила 13 ударних безпілотників "Шахед" – усі, що запускав ворог.