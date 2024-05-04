DeepState: Россияне продвинулись в одном населенном пункте в Донецкой области

В субботу утром, 4 мая, стало известно, что зафиксировано продвижение окупантов в Донецкой области, сообщает Деловая столица.

Продвижение врага зафиксировано в Донецкой области, поделились аналитики.

Враги продвинулись в селе Нетайлово, сообщили сегодня около 8 утра аналитики DeepState. Эксперты также опубликовали свежую карту боевых действий, на которой зафиксировано продвижение окупантов.

Напомним, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, опубликованным сегодня, украинские воины на Авдеевском направлении отразили 34 вражеских атаки возле населенных пунктов Нетайлово, Новоалександровка, Новопокровское, Архангельское, Сокол и Уманское и западнее Семеновки.