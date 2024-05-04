DeepState: Росіяни просунулися в одному населеному пункті у Донецькій області

У суботу вранці, 4 травня, стало відомо, що зафіксовано просування окупантів у Донецькій області, повідомляє Ділова столиця.

Просування ворога зафіксоване в Донецькій області, поділилися аналітики.

Вороги просунулися в селі Нетайлове, повідомили сьогодні близько 8 ранку аналітики DeepState. Експерти також опублікували свіжу карту бойових дій, на якій зафіксовано просування окупантів.

Нагадаємо, за даними Генштабу Збройних сил України, опублікованими сьогодні, українські воїни на Авдіївському напрямку відбили 34 ворожі атаки біля населених пунктів Нетайлове, Новоолександрівка, Новопокровське, Архангельське, Сокіл та Уманське й західніше Семенівки.