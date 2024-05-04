Украинцам объяснили, как пожаловаться на плохое качество коммунальных услуг

Потребители, оплачивающие коммунальные платежи, при ухудшении качества жилищно-коммунальных услуг могут пожаловаться, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба﻿ Госпродпотребслужбы.

Согласно действующему законодательству, пожаловаться на плохое качество коммунальных услуг можно, составив акт-претензию. Следует задокументировать нарушения и выставить претензию за некачественно предоставленные услуги.

Как пожаловаться на плохие ЖКУ:

зафиксируйте обстоятельства, к которым привело непредоставление или некачественное предоставление коммунальных услуг (если это затопление, порча имущества - фотографируйте поврежденную технику, мебель, стены и т.п.);

письменно обратитесь к поставщику услуг и сообщите о нарушении (рекомендованное письмо с уведомлением о вручении или лично, пригласив в канцелярии отметку о получении на вашей копии).

Как проходит проверка:

исполнитель коммунальной услуги или управляющий многоквартирного дома обязаны прибыть по вызову потребителя в сроки, определенные в договоре о предоставлении соответствующих услуг, но не позднее, чем в течение суток с момента получения претензии потребителя;

по результатам проверки составляется акт-претензия в двух экземплярах (один экземпляр передается потребителю, второй хранится у исполнителя коммунальной услуги (его представителя) или управляющего многоквартирным зданием).

Если потребитель и представитель поставщика услуг не пришли к согласию, то акт-претензия подписывается с замечаниями, которые являются его неотъемлемой частью. Результаты проверки качества услуг могут быть обжалованы в судебном порядке.

Льготные тарифы на коммуналку

В Украине действует мораторий на повышение цен на тепло и газ. Также правительство продлило льготную цену на электроэнергию для населения. Она будет действовать до 31 мая 2024 года.