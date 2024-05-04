Украинцам объяснили, как пожаловаться на плохое качество коммунальных услуг
Потребители, оплачивающие коммунальные платежи, при ухудшении качества жилищно-коммунальных услуг могут пожаловаться, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.
Согласно действующему законодательству, пожаловаться на плохое качество коммунальных услуг можно, составив акт-претензию. Следует задокументировать нарушения и выставить претензию за некачественно предоставленные услуги.
Как пожаловаться на плохие ЖКУ:
- зафиксируйте обстоятельства, к которым привело непредоставление или некачественное предоставление коммунальных услуг (если это затопление, порча имущества - фотографируйте поврежденную технику, мебель, стены и т.п.);
- письменно обратитесь к поставщику услуг и сообщите о нарушении (рекомендованное письмо с уведомлением о вручении или лично, пригласив в канцелярии отметку о получении на вашей копии).
Как проходит проверка:
- исполнитель коммунальной услуги или управляющий многоквартирного дома обязаны прибыть по вызову потребителя в сроки, определенные в договоре о предоставлении соответствующих услуг, но не позднее, чем в течение суток с момента получения претензии потребителя;
- по результатам проверки составляется акт-претензия в двух экземплярах (один экземпляр передается потребителю, второй хранится у исполнителя коммунальной услуги (его представителя) или управляющего многоквартирным зданием).
Если потребитель и представитель поставщика услуг не пришли к согласию, то акт-претензия подписывается с замечаниями, которые являются его неотъемлемой частью. Результаты проверки качества услуг могут быть обжалованы в судебном порядке.
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