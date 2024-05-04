В ВСУ рассказали о ситуации в районах Крынок и острова Нестрыга

Российские войска дважды пытались штурмовать остров Нестрыга в Херсонской области. Еще 7 попыток штурмов были совершены в районе Крынок, но все оказались безуспешными, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит комментарий начальника Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

"Что касается Нестрыги, то вчера было две попытки штурмов", - рассказал он.

Рассказывая об этом острове, спикер отметил, что эту территорию сложно назвать плацдармом.

"Представьте себе правый берег реки Днепр, И там находятся много островков. Это такой рыбацкий рай. Эта группа островов - они довольно маленькие, хотя Нестрыга по своей площади больше площади, чем два ближайших населенных пункта Кизомыс и Велетенское", - отметил Плетенчук.

В чем важность Нестрыги

Этот остров является последним от берега в группе этих островков, потому что фактически дальше уже идет устье реки Днепр.

"Поэтому для нас было очень важно занять эту позицию, потому что для того, чтобы подобраться к нашим населенным пунктам, враг теперь должен преодолеть открытую площадь, то есть реку. А там, конечно, они гораздо более уязвимы", - пояснил спикер.

Ситуация в районе Крынок

В целом на южном направлении ситуация остается стабильной - признаков создания наступательных группировок не усматривается.

"Резких изменений и в состоянии, и в положении количества сил противника так же нет. Прошедшие сутки были достаточно напряженными. Что касается только Крынок, там было 7 штурмов, все они были отбиты и враг был вынужден отойти с потерями, успеха не имел", - добавил Плетенчук.

Потери РФ на юге

За сутки, по его данным, враг, конечно, понес потери. К тому же силы обороны выполнили более 700 огневых задач за сутки на этом направлении и было поражено более 600 целей - например, отдельный блиндаж или отдельная позиция.

"Помимо этого потери на этом направлении составили более 150 российских военных. Из них половина - безвозвратные", - добавил Плетенчук.

Освобождение ВСУ острова Нестрыга

Украинские войска в конце апреля продвинулись в районе поселка Велетенское Херсонской области, который расположен на правом берегу Днепра.

Уже 28 апреля стало известно о том, что ВСУ вернули под свой контроль остров Нестрыга. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

После этого российские войска не оставляют попыток снова оккупировать эту территорию, устраивая штурмы позиций украинских войск в этом районе.