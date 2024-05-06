Си Цзиньпин во Франции заявил о "хороших путях" завершения войны в Украине

Лидер Китая Си Цзиньпин, пребывая 5 мая в Париже с визитом в рамках своего европейского турне, высказался о поиске Пекином "хороших путей" для завершения войны России с Украиной, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

При этом китайский лидер назвал полномасштабное вторжение РФ в Украину - "украинским кризисом". И отметил влияние войны на европейское общество.

"Мы понимаем потрясение, которое украинский кризис вызвал для европейцев. Китай не является источником этого кризиса, не является его стороной или участником" , - сказал Си Цзиньпин.

Также китайский лидер выразил надежду, что мир и стабильность "скоро вернутся в Европу", и заявил о намерении Пекина "работать с Францией и всем международным сообществом, чтобы найти хорошие пути разрешения кризиса".

Во французской столице Си Цзиньпин завтра, 6 мая, продолжит встречи с президентом страны Эммануэлем Макроном и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Визит Си Цзиньпина во Францию и переговоры с Макроном

Напомним, ранее сообщалось, что лидер Китая Си Цзиньпин посетит Европу впервые примерно за 5 лет на фоне роста напряженности в отношениях с Западом по ряду вопросов, включая торговлю, обвинения в шпионаже и поддержку Пекином России.

Европейское турне Си продлится с 5-10 мая и охватит Францию, Сербию и Венгрию.

Ранее сообщалось, что Макрон во время визита в Париж лидера КНР, который продолжает демонстрировать свою поддержку российскому диктатору Владимиру Путину, намерен выступить за коммерческую "взаимность" и поиск решения войны РФ против Украины.

Отметим, в конце апреля Bloomberg писало, что французский президент Эммануэль Макрон хочет убедить Си Цзиньпина повлиять на решение российского диктатора Владимира Путина для завершения войны против Украины.