Оккупанты ударили по энергетическим объектам в Сумах

Российские войска нанесли авиационный удар по энергетической инфраструктуре города Сумы. Последствия атаки устанавливаются.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

По сообщению ОВА, на местах работают все необходимые службы. Ведутся восстановительные работы.

В НЭК "Укрэнерго" сообщили, что в результате ракетно-дроновой атаки поврежден высоковольтный объект компании. Восстановительные работы начались после отбоя тревоги.