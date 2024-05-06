Окупанти вдарили по енергетичних об'єктах у Сумах
Російські війська завдали авіаційного удару по енергетичній інфраструктурі міста Суми. Наслідки атаки встановлюються.
Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.
За повідомленням ОВА, на місцях працюють всі необхідні служби. Ведуться відновлювальні роботи.
У НЕК "Укренерго" повідомили, що внаслідок ракетно-дронової атаки пошкоджений високовольтний об'єкт компанії. Відновлювальні роботи почали після відбою тривоги.
"Ремонтні бригади "Укренерго" працюють над поетапним відновленням енергопостачання споживачів", – додали у компанії.