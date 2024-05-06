Окупанти вдарили по енергетичних об'єктах у Сумах

Російські війська завдали авіаційного удару по енергетичній інфраструктурі міста Суми. Наслідки атаки встановлюються.

Про це повідомляє﻿ Сумська обласна військова адміністрація.

За повідомленням ОВА, на місцях працюють всі необхідні служби. Ведуться відновлювальні роботи.

У НЕК "Укренерго" повідомили﻿, що внаслідок ракетно-дронової атаки пошкоджений високовольтний об'єкт компанії. Відновлювальні роботи почали після відбою тривоги.