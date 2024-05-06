На фронте 125 столкновений: на каких направлениях атакуют оккупанты

За прошедшие сутки на фронте произошло 125 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими войсками. Больше всего оккупанты атакуют на Бахмутском (36 атак), Авдеевском (31) и Новопавловском (27) направлениях.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 6 мая.

Всего враг нанес 2 ракетных и 120 авиационных ударов, совершил 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Гремяч Черниговской области; Синьковка, Веселое, Белый Колодец, Дорошевка Харьковской области и город Харьков; Спорное, Дилиевка, Волче, Новосадово, Владимировка, Калиново, Парасковеевка, Воздвиженка, Лысическое, Семеновка, Ильинка, Новоселовка Первая, Карловка, Уманское, Новоалександровка, Прогресс, Галицыновка, Евгеньевка, Елизаветовка, Урожайное и Старое; Работино Запорожской области; Крынки Херсонской области.

Под артиллерийским огнем было более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Купянском направлении нашими воинами отражены 14 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Берестово Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении враг 6 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Луганской области; Новосадовое и Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 36 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Клещеевка, Выемка, Новый, Раздоловка, Ивановское и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражена 31 атака в районах населенных пунктов Новоалександровка, Новопокровское, Уманское, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Красногоровка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг 27 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 6 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Работино на Запорожье.

На Херсонском направлении противник не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, российские оккупанты совершили 3 безуспешные атаки на позиции наших войск.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава и 4 зенитно-ракетных комплексах противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 3 радиолокационных станциях, 2 средствам противовоздушной обороны, 2 артиллерийским средствам и 3 другим важным объектам противника.