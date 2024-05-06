Глава Нацбанка объяснил, от чего сейчас зависит курс гривны

Курс гривны к доллару сейчас зависит от спроса и предложения на рынке. Национальный банк своим вмешательством обеспечивает курсовую устойчивость и отсутствие резких колебаний.﻿ Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный в интервью каналу "Мы Украина", пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Он напомнил, что НБУ никогда не дает прогнозов по курсу.

"Мы отвечаем за курсовую устойчивость, мы видим, что валютный рынок после перехода от фиксированного курса к "управляемой гибкости" функционирует, все больше ориентируясь на спрос на предложение. Это именно то, к чему мы стремились. Мы видим колебания, мы видим, что эти колебания связаны в первую очередь с факторами, которые существовали до войны, сезонность. Мы видим, что эти колебания на сегодняшний день не создают какого-либо опасного давления" , - сказал он.

Пышный подтвердил, что НБУ будет присутствовать на рынке и будет и дальше обеспечивать курсовую устойчивость, но при этом обеспечивая рынку возможность реагировать как на внешние, так и на внутренние факторы.

"Мы, видим, что мы, несмотря на войну, возвращаемся к нормальности, которая в определенной степени модифицирована ввиду рисков и обстоятельств, связанных с войной" , - сообщил глава НБУ.

По его словам, НБУ планирует вернуться к инфляционному таргетированию и гибкому курсу, когда будут условия.

"Мое сообщение населению: ситуация достаточно контролируемая, риски остаются, и собственно мы все это прекрасно понимаем, нам на голову с вами падают такие же бомбы, как и остальным украинцам, которые находятся здесь и сейчас во время этой войны. Поэтому нам не нужно говорить о рисках, мы их понимаем осознаем, но наша задача и Национального банка - обеспечить безусловное при любых условиях, как написано сейчас в нашей стратегии, выполнение нашего мандата: это курсовая и ценовая стабильность. Пока мне кажется, что нам это удается" , - сказал Пышный.

Напомним, НБУ с октября прошлого года перешел в режим управляемой гибкости обменного курса. До этого с начала войны НБУ держал фиксированный курс.

Сначала курс упал до 36 грн/доллар, но затем официальный курс доллара рос и достиг максимума на 22 апреля 2024 года - 39,78 грн/доллар. Курс доллара снизился за последнюю неделю - до 39,39 грн/доллар на 6 мая.