РФ потеряла за сутки более 1000 военных и 47 беспилотников – Генштаб
РФ потеряла за сутки в ходе войны с Украиной около 1040 военных, 47 беспилотников, 38 артсистем, 34 бронемашины и другую технику.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 06.05.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 475 300 (+1 040) человек,
- танков − 7 380 (+5) ед,
- боевых бронированных машин − 14 213 (+34) ед,
- артиллерийских систем − 12 250 (+38) ед,
- РСЗО − 1 057 (+0) ед,
- средств ПВО − 791 (+1) ед,
- самолетов − 349 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9683 (+47) ед,
- крылатых ракет − 2 148 (+1) ед,
- кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 16 477 (+59) ед,
- специальной техники – 2 008 (+6) ед.