РФ потеряла за сутки более 1000 военных и 47 беспилотников – Генштаб

РФ потеряла за сутки в ходе войны с Украиной около 1040 военных, 47 беспилотников, 38 артсистем, 34 бронемашины и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 06.05.24 ориентировочно составили: