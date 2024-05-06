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РФ потеряла за сутки более 1000 военных и 47 беспилотников – Генштаб

РФ потеряла за сутки более 1000 военных и 47 беспилотников – Генштаб
Фото: Facebook

РФ потеряла за сутки в ходе войны с Украиной около 1040 военных, 47 беспилотников, 38 артсистем, 34 бронемашины и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 06.05.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 475 300 (+1 040) человек,
  • танков − 7 380 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин − 14 213 (+34) ед,
  • артиллерийских систем − 12 250 (+38) ед,
  • РСЗО − 1 057 (+0) ед,
  • средств ПВО − 791 (+1) ед,
  • самолетов − 349 (+0) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9683 (+47) ед,
  • крылатых ракет − 2 148 (+1) ед,
  • кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 16 477 (+59) ед,
  • специальной техники – 2 008 (+6) ед.

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