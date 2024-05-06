РФ втратила за добу понад 1000 військових та 47 безпілотників – Генштаб

РФ втратила за добу в ході війни з Україною приблизно 1040 військових, 47 безпілотників, 38 артсистем, 34 бронемашини та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 06.05.24 орієнтовно склали: