РФ втратила за добу понад 1000 військових та 47 безпілотників – Генштаб
РФ втратила за добу в ході війни з Україною приблизно 1040 військових, 47 безпілотників, 38 артсистем, 34 бронемашини та іншу техніку.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 06.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 475 300 (+1 040) осіб,
- танків − 7 380 (+5) од,
- бойових броньованих машин − 14 213 (+34) од,
- артилерійських систем − 12 250 (+38) од,
- РСЗВ − 1 057 (+0) од,
- засобів ППО − 791 (+1) од,
- літаків − 349 (+0) од,
- гелікоптерів − 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 683 (+47) од,
- крилатих ракет − 2 148 (+1) од,
- кораблів/катерів − 26 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 16 477 (+59) од,
- спеціальної техніки − 2 008 (+6) од.