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РФ втратила за добу понад 1000 військових та 47 безпілотників – Генштаб

РФ втратила за добу понад 1000 військових та 47 безпілотників – Генштаб
Фото: Facebook

РФ втратила за добу в ході війни з Україною приблизно 1040 військових, 47 безпілотників, 38 артсистем, 34 бронемашини та іншу техніку. 

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ. 

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 06.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 475 300 (+1 040) осіб,
  • танків − 7 380 (+5) од,
  • бойових броньованих машин − 14 213 (+34) од,
  • артилерійських систем − 12 250 (+38) од,
  • РСЗВ − 1 057 (+0) од,
  • засобів ППО − 791 (+1) од,
  • літаків − 349 (+0) од,
  • гелікоптерів − 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 683 (+47) од,
  • крилатих ракет − 2 148 (+1) од,
  • кораблів/катерів − 26 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 16 477 (+59) од,
  • спеціальної техніки − 2 008 (+6) од.

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