Нефтяной отрасли РФ не хватает рабочей силы из-за войны – СМИ

Российская нефтегазовая промышленность сталкивается с нехваткой рабочей силы, поскольку мобилизация российской экономики на войну и демографический кризис обостряет кризис кадров.﻿ Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

По словам аналитиков и рекрутеров, работающих в этой области, энергетические компании вынуждены конкурировать за работников с российской армией и производителями оружия. Один только аванс для солдата, воюющего в Украине, может быть эквивалентным почти годовой зарплате среднестатистического работника нефтегазовой отрасли.

Эта проблема не является абсолютно новой - Россия сталкивается с сокращением трудоспособного населения в течение почти двух десятилетий. Падение рождаемости в 1990-х годах было первопричиной, а пандемия Covid добавила вызова, но вторжение в Украину сделало его гораздо более острым.

Согласно последним отчетам российского центрального банка, нехватка кадров сейчас бьет по предприятиям во всех отраслях экономики. Хотя нефтегазовая отрасль, как представляется, работает бесперебойно, это может иметь более долгосрочное влияние.

"Дефицит кадров затронул даже состоятельные отрасли. Нефтегазовый сектор может позволить себе привлекать работников с более высокими зарплатами, но государство конкурирует, предлагая военные контракты" , - говорит президент одной из рекрутинговых компаний РФ Алексей Захаров.

По оценкам московской компании Kasatkin Consulting, бывшего исследовательского центра Deloitte в регионе, российскому нефтегазовому сектору в этом году не хватает около 40 000 работников. По данным крупнейшей российской рекрутинговой платформы hh.ru, в первом квартале отрасль увеличила количество объявлений о вакансиях в Интернете на 24% по сравнению с прошлым годом, ища не только квалифицированный персонал, но и низкоквалифицированных рабочих.