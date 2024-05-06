В Эстонии начинаются масштабные военные учения с участием 15 стран

В Эстонии в понедельник начинаются масштабные военные учения "Весенний шторм", которые до 17 мая продлятся в западной части страны и на островах, сообщает Европейская правда.

Учения будут разделены на несколько этапов. С 6 по 12 мая будут формировать подразделения и отрабатывать сотрудничество.

С 13 по 17 мая в Западной Эстонии, включая острова, состоятся основные учебные бои.

В учениях будут задействованы около 14 тысяч участников из 15 стран, в том числе из Канады, Германии, Дании, Финляндии, Франции, Польши, Швеции, Великобритании и США.

В этом году "Весенний шторм" впервые привлекает и местное население к учениям по повышению осведомленности об опасностях. Местные жители получат SMS-сообщения с инструкцией укрыться в укрытиях.

Напомним, в настоящее время в Финляндии продолжаются учения НАТО Arrow 24, в которых примут участие почти 500 единиц техники и около 2600 военных, а также иностранные военнослужащие.