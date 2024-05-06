Только 1% заявителей получили льготные кредиты по программе «єОселя»

За полтора года действия программы «єОселя» было подано около 600 тыс. заявок на льготное ипотечное кредитование. Однако на сегодня только 1% заявителей смогли воспользоваться программой и получить кредит. Давайте попробуем выяснить, почему количество выданных кредитов на таком низком уровне.

«єОселя» — это программа доступного кредитования жилья с фиксированной ставкой 3%, разработанная для военнослужащих, медицинских работников, педагогов и ученых.

Всего по состоянию на март 2024 года украинцы подали 576 303 заявки на льготное ипотечное кредитование в 7 украинских банков. Лидерами по количеству выданных кредитов остаются три банковских учреждения:

Ощадбанк — 44,2%.

ПриватБанк — 29,8%.

Укргазбанк — 22,4%.

Банк Скай выдал лишь 1,8% от общего количества кредитов, а Глобус, Укрэксимбанк и Сенс банк — менее 0,2%. Средняя сумма кредита по программе «єОселя» — около 1,5 млн грн. А больше всего оформленных кредитов — в Киеве и Киевской области (около 45% от общего количества). Меньше всего — в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях.

Возникает вполне резонный вопрос, почему так мало заявок сейчас одобряют банки? Фактически 99% заявителей получают отказ. Каких-то четких объяснений в банках не предоставляют, однако даже по имеющимся данным можно сделать определенные выводы и назвать как минимум две важные причины, почему банковские учреждения отказывают в льготном кредитовании:

Недостаточный уровень официальных доходов. Независимо от того, по какой программе человек хочет взять ипотеку, банк обязательно оценивает его платежеспособность. Если официальный уровень доходов недостаточен для покрытия выплат по кредиту или близок к этому, заявителю, скорее всего, откажут в получении кредита. Оценка возможности оплаты ипотеки по полному проценту, а не по льготному. Некоторые клиенты банков утверждают, что банки ориентируются на полные кредитные ставки, чтобы таким образом убедиться, что заявитель полностью сможет платить ипотеку и при этом будет иметь определенный запас средств.

Даже несмотря на это рынок недвижимости в Украине с начала полномасштабного вторжения вырос в 1,7 раза. А количество оформленных ипотечных кредитов всего за год после 24 февраля 2022 года увеличилось в 4 раза. Поэтому можно констатировать, что даже несмотря на войну этот рынок развивается, а граждане, несмотря на очевидные риски и экономическую нестабильность, продолжают пользоваться кредитными услугами и даже оформляют новые ипотеки. И все же действительно стремительного развития рынка стоит ожидать только после завершения боевых действий на территории Украины.

Анатолий Рубан, автор раздела Курс Finance