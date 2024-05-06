Лише 1% заявників отримали пільгові кредити за програмою єОселя

За півтора року дії програми єОселя було подано близько 600 тис. заявок на пільгове іпотечне кредитування. Однак на сьогодні лише 1% заявників змогли скористатися програмою й отримати кредит. Давайте спробуємо зʼясувати, чому кількість виданих кредитів на такому низькому рівні.

єОселя — це програма доступного кредитування житла з фіксованою ставкою 3%, розроблена для військовослужбовців, медичних працівників, педагогів та науковців.

Загалом станом на березень 2024 року українці подали 576 303 заявки на пільгове іпотечне кредитування в 7 українських банків. Лідерами за кількістю виданих кредитів залишаються три банківських установи:

Ощадбанк — 44,2%.

ПриватБанк — 29,8%.

Укргазбанк — 22,4%.

Банк Скай видав лише 1,8% від загальної кількості кредитів, а Глобус, Укрексімбанк та Сенс банк — менш як 0,2%. Середня сума кредиту за програмою єОселя — близько 1,5 млн грн. А найбільше оформлених кредитів — у Києві та Київській області (близько 45% від загальної кількості). Найменше — у Запорізькій, Харківській, та Херсонській областях.

Виникає цілком резонне питання, чому так мало заявок зараз схвалюють банки? Фактично 99% заявників отримують відмову. Якихось чітких пояснень в банках не надають, однак навіть за наявними даними можна зробити певні висновки й назвати щонайменше дві важливі причини, чому банківські установи відмовляють у пільговому кредитуванні:

Недостатній рівень офіційних доходів. Незалежно від того, за якою програмою особа хоче взяти іпотеку, банк обовʼязково оцінює її платоспроможність. Якщо офіційний рівень доходів недостатній для покриття виплат за кредитом або близький до цього, заявнику, швидше за все, відмовлять в отриманні кредиту. Оцінювання можливості оплати іпотеки за повним відсотком, а не за пільговим. Деякі клієнти банків стверджують, що банки орієнтуються на повні кредитні ставки, щоб таким чином пересвідчитися, що заявник стовідсотково зможе сплачувати іпотеку та при цьому матиме певний запас коштів.

Навіть попри це ринок нерухомості в Україні від початку повномасштабного вторгнення виріс у 1,7 раза. А кількість оформлених іпотечних кредитів всього за рік після 24 лютого 2022 року збільшилася у 4 рази. Тому можна констатувати, що навіть попри війну цей ринок розвивається, а громадяни попри очевидні ризики та економічну нестабільність продовжують користуватися кредитними послугами й навіть оформлюють нові іпотеки. Та все ж дійсно стрімкого розвитку ринку варто очікувати лише після завершення бойових дій на території України.

Анатолій Рубан, автор розділу Курс Finance