Главный дипломат ЕС поддерживает финансирование закупки оружия у украинских производителей

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что страны Евросоюза могли бы закупать вооружение для Украины у украинских оборонных компаний и быстро передавать его для военной поддержки Киеву.﻿ Об этом Боррель сказал на Форуме оборонной промышленности ЕС-Украина в понедельник, сообщает Европейская правда.

Боррель сказал, что ЕС должен быть более креативным и разведывать новые пути для доставки военной поддержки в Украину.

"Дания показала пример, начав путь прямого инвестирования в украинскую оборонную индустрию. Это путь, по которому нужно идти. Закупка оборудования у украинских компаний или у совместных европейских и украинских предприятий, созданных в Украине, это вариант, который мы будем изучать вместе со странами-членами" , – сказал Боррель.

"Если оборудование, в котором нуждается Украина, может быть быстро изготовлено украинской оборонной промышленностью, то я скажу – давайте покупать у них. Давайте поможем им производить (оборудование) дома" , – добавил он.

На Форуме оборонной промышленности ЕС-Украина присутствует более 140 компаний из 25 стран-членов ЕС, отметил Боррель.