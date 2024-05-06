Оккупанты снова пытались захватить остров Нестрига – Плетенчук

Российские оккупанты снова пытались захватить остров Нестрыга, который украинские защитники недавно вернули под контроль Украины. Также захватчики 9 раз штурмовали Южное направление. Об этом заявил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.

Как отметил Плетенчук, враг пытается усиливать давление в Старомайорском районе. Там оккупанты трижды попытались штурмовать позиции украинских защитников, во время чего потеряли четыре танка. Также довольно сложна ситуация в Работино.

"Враг дважды атаковал Крынки и снова пытался захватить остров Нестрыга" , - сказал Плетенчук.

Он добавил, что с начала этих суток продолжились штурмы на Крынки и острова и отметил, что сегодня утром россияне сбросили уже 6 КАБов.

В то же время, он проинформировал, что существенных изменений в характере действий врага не выявлено, равно как и признаков создания наступательных группировок.

Освобождение ВСУ острова Нестрыга

В конце апреля украинские войска продвинулись в районе поселка Огромное Херсонской области, расположенном на правом берегу Днепра.

А уже 28 апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что ВСУ вернули под свой контроль остров Нестрыга.

Однако после этого российские войска не оставляют попыток оккупировать данную территорию повторно, устраивая штурмы позиций украинских войск в этом районе.