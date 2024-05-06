В Тисе обнаружили тело еще одного мужчины – ГПСУ

Румынские пограничники обнаружили в реке Тиса в Закарпатье тело еще одного мужчины.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы.

"Погибший - мужчина среднего возраста с признаками длительного пребывания в воде. Обнаружили тело пограничники Румынии со своей стороны границы, о чем сообщили украинских коллег. Личность утопленника устанавливают, поскольку документы при нем не найдены" , - говорится в сообщении.

В ГПСУ отмечают, что это уже 25 летальный случай на Тисе во время его незаконного пересечения после начала полномасштабного российского вторжения.