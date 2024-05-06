Close button

У Тисі виявили тіло ще одного чоловіка – ДПСУ

У Тисі виявили тіло ще одного чоловіка – ДПСУ
Фото: facebook.com/DPSUkraine/

Румунські прикордонники виявили у річці Тиса на Закарпатті тіло ще одного чоловіка.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Держприкордонслужби.

"Загиблий – чоловік середнього віку з ознаками довготривалого перебування у воді. Виявили тіло прикордонники Румунії зі свого боку кордону, про що повідомили українських колег. Особу потопельника наразі встановлюють, оскільки документів при ньому не знайдено", – йдеться в повідомленні.

У ДПСУ зазначають, що це вже 25-й летальний випадок на Тисі під час його незаконного перетину після початку повномасштабного російського вторгнення.

Новини

Популярні теми форуму

analytics