Евросоюз готовит общую позицию по "инаугурации" Путина

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выступает против присутствия представителей Евросоюза на церемонии "инаугурации" руководителя России Владимира Путина после так называемых "перевыборов".﻿ Об этом на брифинге в Брюсселе в понедельник заявил спикер внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, сообщает Европейская правда.

Стано отметил, что разосланные Кремлем приглашения на "инаугурацию" Путина во вторник доставлены в представительства стран-членов и ЕС в Москве.

"Мы сейчас обсуждаем со странами-членами ЕС форму нашего ответа. Мы всегда стремимся иметь скоординированный подход ЕС везде, где это возможно, во внешней политике... Финальное решение еще не принято" , – отметил Стано.

"Но я могу поделиться тем, что верховный представитель Жозеп Боррель против того, чтобы ЕС принимал участие в этом событии в Москве завтра" , – заявил спикер.

Ранее Чехия и Эстония, а также Латвия подтвердили, что их представители не будут посещать так называемую инаугурацию Владимира Путина 7 мая.