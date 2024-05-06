Евросоюз готовит общую позицию по "инаугурации" Путина
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выступает против присутствия представителей Евросоюза на церемонии "инаугурации" руководителя России Владимира Путина после так называемых "перевыборов". Об этом на брифинге в Брюсселе в понедельник заявил спикер внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, сообщает Европейская правда.
Стано отметил, что разосланные Кремлем приглашения на "инаугурацию" Путина во вторник доставлены в представительства стран-членов и ЕС в Москве.
"Мы сейчас обсуждаем со странами-членами ЕС форму нашего ответа. Мы всегда стремимся иметь скоординированный подход ЕС везде, где это возможно, во внешней политике... Финальное решение еще не принято", – отметил Стано.
"Но я могу поделиться тем, что верховный представитель Жозеп Боррель против того, чтобы ЕС принимал участие в этом событии в Москве завтра", – заявил спикер.
Ранее Чехия и Эстония, а также Латвия подтвердили, что их представители не будут посещать так называемую инаугурацию Владимира Путина 7 мая.