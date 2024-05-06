Євросоюз готує спільну позицію щодо "інавгурації" Путіна
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель виступає проти присутності представників Євросоюзу на церемонії "інавгурації" керівника Росії Владіміра Путіна після так званих "перевиборів". Про це на брифінгу в Брюсселі у понеділок заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, повідомляє Європейська правда.
Стано зазначив, що розіслані Кремлем запрошення на "інавгурацію" Путіна, що пройде у вівторок, доставлені до представництв країн-членів та ЄС у Москві.
"Ми зараз обговорюємо з країнами-членами ЄС форму нашої відповіді. Ми завжди прагнемо мати скоординований підхід ЄС усюди, де це можливо, у зовнішній політиці... Фінальне рішення ще не ухвалене", – зазначив Стано.
"Але я можу поділитися тим, що верховний представник Жозеп Боррель проти того, аби ЄС брав участь у цій події в Москві завтра", – заявив речник.
Раніше Чехія та Естонія, а також Латвія підтвердили, що їхні представники не будуть відвідувати так звану інавгурацію Володимира Путіна 7 травня.