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Євросоюз готує спільну позицію щодо "інавгурації" Путіна

Євросоюз готує спільну позицію щодо "інавгурації" Путіна
Фото: Рixabay

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель виступає проти присутності представників Євросоюзу на церемонії "інавгурації" керівника Росії Владіміра Путіна після так званих "перевиборів".  Про це на брифінгу в Брюсселі у понеділок заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, повідомляє Європейська правда.

Стано зазначив, що розіслані Кремлем запрошення на "інавгурацію" Путіна, що пройде у вівторок, доставлені до представництв країн-членів та ЄС у Москві. 

"Ми зараз обговорюємо з країнами-членами ЄС форму нашої відповіді. Ми завжди прагнемо мати скоординований підхід ЄС усюди, де це можливо, у зовнішній політиці... Фінальне рішення ще не ухвалене", – зазначив Стано.
"Але я можу поділитися тим, що верховний представник Жозеп Боррель проти того, аби ЄС брав участь у цій події в Москві завтра", – заявив речник.

Раніше Чехія та Естонія, а також Латвія підтвердили, що їхні представники не будуть відвідувати так звану інавгурацію Володимира Путіна 7 травня.

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