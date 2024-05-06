Канцлер Германии призвал Европу усилить украинскую ПВО

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал европейские страны усилить противовоздушную оборону Украины из имеющихся запасов. ﻿Об этом сообщает Bild, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Он напомнил, что Германия предоставит Украине третью систему противовоздушной обороны Patriot из своих запасов.

"Для нас это очень четкий сигнал, что мы готовы помочь там, где не хватает боеприпасов и артиллерии" , - заявил канцлер.

Шольц призвал других присоединиться к нему.

"Потому что мы не сможем ждать, пока будут произведены новые системы. Мы должны обеспечить Украине больше возможностей для противовоздушной обороны из имеющихся запасов" , - подчеркнул он.

ПВО для Украины

Украина постоянно подвергается бомбардировкам со стороны российских оккупационных войск. На этом фоне украинские дипломаты неоднократно запрашивали у союзников дополнительные системы противовоздушной обороны.

Среди этих запросов особое место занимает система Patriot, способная уничтожать баллистические ракеты.

Украина хочет получить не менее семи систем Patriot. Пока что только Германия объявила о поставке одной батареи.