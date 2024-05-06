Валютная либерализация от НБУ. Как отреагирует доллар

В пятницу 3 мая Национальный банк анонсировал самый крупный пакет смягчения валютных ограничений с начала полномасштабной войны. Информация о предстоящей валютной либерализации появилась на официальном сайте регулятора поздно вечером. Цель – улучшение условий ведения бизнес-деятельности в Украине и выхода отечественного бизнеса на новые рынки, а также поддержка восстановления экономики и содействие притоку новых инвестиций в страну.

Что же такого решил разрешить Нацбанк? Перечень изменений включает в себя шесть пунктов. Что же означает каждый из них и как это отразится на валютном рынке?

1. Отмена всех валютных ограничений для импорта работ и услуг

Данным решением НБУ дает бизнесу возможность покупки и перевода иностранной валюты за границу для проведения операций по импорту работ и услуг. Кроме того, отдельно предоставляется возможность покупки валюты и перевода средств для оплаты аэропортовых и портовых сборов, штрафов и членских взносов. Как утверждают в НБУ, это поддержит украинских производителей и обеспечит возможность для отечественного бизнеса выходить на новые рынки, а значит, будет способствовать росту поступлений экспортной выручки в Украину.

Но это будет потом. А пока это приведет к росту покупок валюты на межбанке для проведения этих операций.

2. Возможность репатриации «новых» дивидендов

Важность этого решения сложно переоценить. Фактически НБУ делает все для того, чтобы в воюющую Украину заходили иностранные капиталы. Ведь никто не будет инвестировать в страну, если нельзя будет выводить из нее прибыль. Правда, сделана оговорка: репатриировать дивиденды можно лишь те, что получены после 1 января 2024 года. Данное смягчение не касается выплаты дивидендов за счет нераспределенной прибыли за предыдущие периоды или резервного капитала.

К тому же устанавливается ежемесячный лимит для репатриации «новых» дивидендов на уровне 1 млн евро в эквиваленте.

3. Возможность перевода средств за границу для оплаты лизинга или оренды

Юрлица и ФЛП будут иметь возможность перевода средств за границу для расчетов по договорам лизинга или аренды без дополнительных ограничений, касающихся предмета лизинга/аренды, а также даты заключения договора. Ранее разрешение распространялось лишь на лизинг/аренду транспортных средств.

4. Смягчение ограничений в части погашения «новых» внешних кредитов

Цель – дать возможность бизнесу привлекать новые внешние кредиты не только от официальных партнеров, но и от частных инвесторов. Теперь можно покупать валюту для обслуживания и возврата «новых» внешних кредитов, средства по которым поступают в иностранной валюте из-за границы после 20 июня 2023 года на счета заемщиков в украинских банках. В частности, с трех до одного года уменьшается минимальный срок пользования «новым» кредитом, при достижении которого разрешается покупать иностранную валюту для его погашения. Отныне запрет будет касаться лишь краткосрочных кредитов (сроком до 1 года).

5. Разрешение погашать проценты по «старым» внешним кредитам

Отныне резиденты-заемщики получают возможность переводить средства за границу для оплаты процентных платежей по «старым» внешним кредитам (договора с 24 февраля 2022 года). Цель – избежать дефолтов украинских заемщиков, содействовать реструктуризации внешних кредитов и улучшить условия для привлечения в Украину нового капитала.

6. Смягчение ограничений в части перевода иностранной валюты от представительств в пользу своих материнских компаний

Представительствам международных карточных платежных систем и иностранных авиакомпаний предоставляется возможности покупки и перевода иностранной валюты за границу на счет нерезидента-юрлица, чьи интересы эти представительства представляют в Украине. Ежемесячный лимит для одной компании – 5 млн евро в эквиваленте. В НБУ считают, что это будет способствовать развитию в Украине безналичных платежей.

Как отреагирует доллар

Следует понимать, что все эти решения подразумевают увеличение объема покупаемой на межбанковском валютном рынке валюты. Не случайно же по некоторым пунктам даже установлены месячные лимиты. Увеличение спроса автоматически приведет к росту курса доллара к национальной валюте и, возможно, даже ускорению темпов «плавной девальвации», которую в 2024 году проводит НБУ. Тем не менее, в НБУ утверждают, что ситуация сохранится под контролем.

«Тщательный анализ Национальным банком каждого отдельного мероприятия показал, что данные изменения не должны создать дополнительные риски для макрофинансовой стабильности и стойкости валютного рынка» , - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте.

В обновленном макроэкономическом прогнозе, который предусматривает сохранение международных резервов в этом и 2025 году на уровне 43-44 млрд долларов США, все возможные последствия данных изменений вроде учтены.

Тем временем, доллар на межбанковском валютном рынке дешевеет четвертый день подряд. К 14:30 понедельника 6 мая котировки опустились до 39,18 грн на позиции «бид» и 39,20 грн на позиции «оффер». НБУ явно решил опустить курс пониже, чтобы потом, когда валютная либерализация заработает на полную, не получить скачок выше 40 гривен.