Валютна лібералізація НБУ. Як відреагує долар

У п'ятницю, 3 травня, Національний банк анонсував найбільший пакет пом'якшення валютних обмежень з початку повномасштабної війни. Інформація про майбутню валютну лібералізацію з'явилася на офіційному сайті регулятора пізно ввечері. Мета – покращення умов ведення бізнес-діяльності в Україні та виходу вітчизняного бізнесу на нові ринки, а також підтримка відновлення економіки та сприяння притоку нових інвестицій у країну.

Що ж такого вирішив дозволити Нацбанк? Перелік змін включає шість пунктів. Що ж означає кожен із них і як це позначиться на валютному ринку?

1. Скасування всіх валютних обмежень для імпорту робіт та послуг

Даним рішенням НБУ дає бізнесу можливість купівлі та переказу іноземної валюти за кордон для проведення операцій з імпорту робіт та послуг. Крім того, окремо надається можливість купівлі валюти та переказу коштів для сплати аеропортових та портових зборів, штрафів та членських внесків. Як стверджують у НБУ, це підтримає українських виробників та забезпечить можливість для вітчизняного бізнесу виходити на нові ринки, а отже, сприятиме зростанню надходжень експортної виручки до України.

Але це буде згодом. А поки що це призведе до зростання покупок валюти на міжбанку для проведення цих операцій.

2. Можливість репатріації «нових» дивідендів

Важливість цього рішення важко переоцінити. Фактично НБУ робить все для того, щоб до України, що воює, заходили іноземні капітали. Адже ніхто не інвестуватиме в країну, якщо не можна буде виводити з неї прибуток. Щоправда, зроблено застереження: репатріювати дивіденди можна лише ті, що отримано після 1 січня 2024 року. Це пом'якшення не стосується виплати дивідендів за рахунок нерозподіленого прибутку за попередні періоди або резервний капітал.

До того ж встановлюється щомісячний ліміт для репатріації «нових» дивідендів на рівні 1 млн євро в еквіваленті.

3. Можливість переказу коштів за кордон для оплати лізингу чи оренди

Юрособи та ФОП матимуть можливість переказу коштів за кордон для розрахунків за договорами лізингу або оренди без додаткових обмежень щодо предмету лізингу/оренди, а також дати укладання договору. Раніше дозвіл поширювався лише на лізинг/оренду транспортних засобів.

4. Пом'якшення обмежень у частині погашення «нових» зовнішніх кредитів

Ціль – дати можливість бізнесу залучати нові зовнішні кредити не тільки від офіційних партнерів, а й від приватних інвесторів. Тепер можна купувати валюту для обслуговування та повернення «нових» зовнішніх кредитів, кошти за якими надходять в іноземній валюті з-за кордону після 20 червня 2023 року на рахунки позичальників в українських банках. Зокрема, з трьох до одного року зменшується мінімальний термін користування "новим" кредитом, при досягненні якого дозволяється купувати іноземну валюту для його погашення. Відтепер заборона стосуватиметься лише короткострокових кредитів (терміном до 1 року).

5. Дозвіл погашати відсотки за «старими» зовнішніми кредитами

Відтепер резиденти-позичальники отримують можливість переказувати кошти за кордон для оплати процентних платежів за «старими» зовнішніми кредитами (договори з 24 лютого 2022 року). Мета – уникнути дефолтів українських позичальників, сприяти реструктуризації зовнішніх кредитів та покращити умови для залучення до України нового капіталу.

6. Пом'якшення обмежень щодо переказу іноземної валюти від представництв на користь своїх материнських компаній

Представництвам міжнародних карткових платіжних систем та іноземних авіакомпаній надається можливості купівлі та переказу іноземної валюти за кордон на рахунок нерезидента-юридичні особи, чиї інтереси ці представництва представляють в Україні. Щомісячний ліміт для однієї компанії – 5 млн євро в еквіваленті. У НБУ вважають, що це сприятиме розвитку в Україні безготівкових платежів.

Як відреагує долар

Слід розуміти, що всі ці рішення мають на увазі збільшення обсягу валюти, що купується на міжбанківському валютному ринку. Не випадково за деякими пунктами навіть встановлено місячні ліміти. Збільшення попиту автоматично призведе до зростання курсу долара до національної валюти і, можливо, навіть до прискорення темпів «плавної девальвації», яку 2024 року проводить НБУ. Проте в НБУ стверджують, що ситуація збережеться під контролем.

«Ретельний аналіз Національним банком кожного окремого заходу показав, що ці зміни не повинні створити додаткові ризики для макрофінансової стабільності та стійкості валютного ринку» , - йдеться у повідомленні, розміщеному на офіційному сайті.

В оновленому макроекономічному прогнозі, який передбачає збереження міжнародних резервів цього і 2025 року на рівні 43-44 млрд доларів США, всі можливі наслідки цих змін начебто враховані.

Тим часом долар на міжбанківському валютному ринку дешевшає четвертий день поспіль. На 14:30 понеділка 6 травня котирування опустилися до 39,18 грн на позиції «бід» і 39,20 грн на позиції «оффер». НБУ явно вирішив опустити нижчий курс, щоб потім, коли валютна лібералізація запрацює на повну, не отримати стрибок вище 40 гривень.