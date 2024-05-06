Украина и Эстония обсудили завершение работы над соглашением по безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Эстонии Каей Каллас, сообщает Европейская правда.
Об этом Зеленский написал в Twitter (X).
По его словам, во время разговора, в частности, речь шла о завершении работы над двусторонним соглашением по безопасности на основе Вильнюсской декларации G7.
"Я также проинформировал премьер-министра Эстонии о ситуации на поле боя и насущной потребности Украины в дополнительной противовоздушной обороне", – добавил Зеленский.
Перед этим Зеленский и президент Литвы Гитанас Науседа обсудили предстоящий саммит мира в Швейцарии, а также о текущей ситуации на фронте в Украине.
Ранее Каллас заявила, что анонсированные пакеты помощи Великобритании и США для Украины должны вдохновить другие страны последовать их примеру.