Украина и Эстония обсудили завершение работы над соглашением по безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Эстонии Каей Каллас, сообщает Европейская правда.

Об этом Зеленский написал в Twitter (X).

По его словам, во время разговора, в частности, речь шла о завершении работы над двусторонним соглашением по безопасности на основе Вильнюсской декларации G7.

"Я также проинформировал премьер-министра Эстонии о ситуации на поле боя и насущной потребности Украины в дополнительной противовоздушной обороне", – добавил Зеленский.

Перед этим Зеленский и президент Литвы Гитанас Науседа обсудили предстоящий саммит мира в Швейцарии, а также о текущей ситуации на фронте в Украине.

Ранее Каллас заявила, что анонсированные пакеты помощи Великобритании и США для Украины должны вдохновить другие страны последовать их примеру.