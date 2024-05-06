Кабмин утвердил перечень документов для прохождения МСЭК

Кабинет министров Украины утвердил перечень документов, необходимых для прохождения медико-социальной экспертизы, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает сайт Кабмина.

Как отметили в Кабмине, из-за войны в Украине значительно увеличилось количество людей, нуждающихся в установлении инвалидности. В частности, большую часть этих людей составляют военные.

Именно поэтому был определен четкий перечень документов, представленных пациентами для прохождения медико-социальной экспертизы.

Для прохождения МСЭК с целью установления (пересмотра) инвалидности необходимо представить:

паспорт гражданина Украины (в случае предъявления ID карты также требуется выписка из реестра территориального общества);

справку о присвоении регистрационного номера налогоплательщика;

для мужчин от 18 до 60 лет военный билет (временное удостоверение военнообязанного) или удостоверение о приписке;

для людей, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины или интернирования в нейтральных государствах - справка о нахождении в местах несвободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Медицинские документы, представляющие врачебные консультативные комиссии в МСЭК, таковы:

направление на МСЭК;

медицинские документы, касающиеся заболевания или состояния (выписка из медицинской карты);

результаты лабораторных и других исследований, подтверждающих диагноз или состояние и степень его тяжести;

план медицинской, профессиональной и индивидуальной реабилитации;

документы, подтверждающие причинную связь с инвалидностью;

документы, подтверждающие непрерывную временную нетрудоспособность в течение четырех месяцев.

Отдельно внесены изменения по прохождению МСЭК военнослужащими.

"Отныне причинная связь инвалидности, а также степень потери трудоспособности бывших военнослужащих будет устанавливаться на основании постановления ВЛК, оформленного справкой ВЛК, свидетельством о болезни или протоколом заседания штатной ВЛК" , - говорится в сообщении.

При этом степень потери трудоспособности военнослужащему будет устанавливать комиссия по окончании лечения. А уже на основании этих данных будет разработана программа медицинской, профессиональной и социальной реабилитации.