Еврокомиссия представила 14-й пакет санкций против России: что в него вошло

Европейская комиссия направила членам Евросоюза проект 14-го пакета санкций против России. В него войдут, в частности, ограничения на импорт СПГ, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия предлагает ограничить импорт сжиженного газа из России, но не планирует вводить полное эмбарго в отношении него. Речь идет о запрете перевалки российского СПГ в европейских портах, откуда он в дальнейшем отправляется по всему миру.

Издание отмечает, что Бельгия и ее порт Зебрюгге являются лидерами в этой сфере, но также Франция и Испания входят в число крупнейших получателей российского СПГ. Запрет на импорт коснется и тех терминалов ЕС, которые не являются частью европейской газовой сети.

Санкции против тех, кто помогает России уклоняться от ограничений

Еще Евросоюзу предлагают ввести ограничения против российских проектов СПГ "Арктик" и "Мурманск". Под санкции должны попасть несколько судов из теневого флота РФ, которые перевозят нефть, несмотря на уже существующие ограничения.

Еврокомиссия предлагает запретить работу в ЕС транспортным компаниям, которые хотя бы на четверть принадлежат россиянам. Также ЕК подготовила список из более 50 компаний за пределами ЕС, которые помогают России получать важные компоненты в обход санкций. Речь идет о компаниях из Китая, Гонконга, Турции и Кыргызстана.

"Также будет введен запрет на финансирование Россией политических партий и фондов, а также неправительственных организаций и исследовательских центров", - говорится в материале.

Евросоюзу предложили запретить продажу украинских произведений искусства на рынке ЕС, если есть подозрения, что они могли быть украдены. Еврокомиссия хочет запретить ввоз гелия из РФ, а еще экспорт марганцевой руды, горнодобывающих машин, мониторов и электроники.

14-й пакет санкций ЕС против России

Евросоюз ввел 13 пакетов санкций против России за ее вторжение в Украину, однако Кремль пытается обходить действующие ограничения.

В начале апреля вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис сказал, что в ЕС началиподготовку 14-го пакета санкций против России.

Министр финансов Латвии Арвилс Ашераденс недавно заявил, что Европейскому союзу следует запретить поставки марганцевой руды и окиси алюминия в РФ.

Politico же писало, что Европейский союз впервые может ввести санкции против российского сжиженного газа.