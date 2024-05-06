Украина и США провели очередные переговоры о гарантиях безопасности

Украина провела четвертый раунд переговоров с США насчет подписания двустороннего соглашения о гарантиях безопасности, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Переговоры провел руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Благодарен переговорным командам за уже проведенную работу - ощутимый прогресс в согласовании текста документа. Должны ускорить процесс, чтобы финализировать заключение двустороннего соглашения по безопасности уже в этом месяце" , - заявил Ермак

Как отметили в ОП, стороны обсудили наиболее принципиальные пункты соглашения и формулировку ряда вопросов.

Также в ходе переговоров участники определились с датой следующего раунда.

Гарантии безопасности для Украины

Стоит заметить, что Украина ведет переговоры о соглашении по гарантиям безопасности с США еще с прошлого года. Диалог приостановился во время того, как Конгресс не мог принять законопроект о финансировании для помощи Украине.

Недавно диалог возобновился. Третий раунд состоялся 29 апреля. Тогда в ОП отметили существенный прогресс в процессе подготовки соглашения.

К слову, Украина уже подписала соглашения о гарантиях безопасности с рядом стран Запада. В их числе Британия, Германия, Франция и не только.