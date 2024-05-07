Хакеры взломали базу данных Минобороны Британии – Sky News

Хакеры взломали базу с личными данными военнослужащих и сотрудников британского Министерства обороны.﻿﻿ Об этом пишет Sky News, сообщает Украинская правда.

По неофициальным данным, во вторник правительство проинформирует об этом событии депутатов парламента.

Sky News утверждает, что хотя правительство не станет называть конкретную страну, по его информации, эти хакеры связаны с властями Китая.

Кибератака была осуществлена на систему оплаты труда военнослужащим и некоторым ветеранам. Хакеры получили доступ преимущественно к именам и банковским реквизитам.

В Минобороны Британии надеются, что военные не будут беспокоиться о своей безопасности. Завтра им предоставят консультацию и поддержку. Зарплаты также будут выплачены вовремя.

Sky News также отмечает, что система подрядчика, которую вывели из строя, не связана с основными компьютерными системами Министерства обороны.